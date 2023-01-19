Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, а після цього вийшла заміж за головного героя. Пара вже має спільний син, якого назвали Левом. Але останнім часом пара не з'являється разом, і фанати почали переживати. І нове фото в Інстаграмі не стало винятком, адже Даша знову поділилася кадрами, де була без чоловіка.
"Будь моїм викликом чи будь моїм страхом", - написала Даша під фото.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Цей прес";
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"Даша, то що з Микитою? Скільки можна це мурижити?";
"Ви розійшлися з Микитою?";
"Приголомшливо красива жінка)";
"Вже живіт прилип до спини";
"Люблю прості кадри";
"Ти виглядаєш дуже ніжно";
"Трохи Даша не догуляла. Занадто маленька для Микити";
"Тепер знаю які хочу кушетки до мого кабінету психолога".
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