Блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною "Холостяка" Микити Добриніна після перемоги на проекті, показала нове фото, заінтригувавши українців.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, а після цього вийшла заміж за головного героя. Пара вже має спільний син, якого назвали Левом. Але останнім часом пара не з'являється разом, і фанати почали переживати. І нове фото в Інстаграмі не стало винятком, адже Даша знову поділилася кадрами, де була без чоловіка.

"Будь моїм викликом чи будь моїм страхом", - написала Даша під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Цей прес";

"Даша, то що з Микитою? Скільки можна це мурижити?";

"Ви розійшлися з Микитою?";

"Приголомшливо красива жінка)";

"Вже живіт прилип до спини";

"Люблю прості кадри";

"Ти виглядаєш дуже ніжно";

"Трохи Даша не догуляла. Занадто маленька для Микити";

"Тепер знаю які хочу кушетки до мого кабінету психолога".

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