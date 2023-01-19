Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Знаменитість довгі роки живе в Україні та захоплена українською культурою. А після повномасштабного вторгнення Ектор підтримав українців у боротьбі із російськими окупантами. А цього разу Хіменес-Браво привітав своїх фанатів із важливим святом у своєму Інстаграмі.

"Вітаю всіх з Хрещенням!

Знаю, що багато моїх передплатників відзначають це свято, пірнаючи в ополонку, що символізує очищення душі і тіла.

Скажу чесно, минулий рік дав мені неабияк спробувати це свято", - написав Ектор.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Христос Хрестився! У річці Йордан!";

"Дякую. І вас зі святом. Христос Хреститься)";

"Дорогий Екторе! Привіт з Одеси! Дякую, що ви є.! Дякую за ваш гумор! Завдяки вам я в 45 років почала вивчати спеції, і намагатися готувати пристойну їжу. Вас із Хрещенням! Божої милості".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав топ корисних порад, як упорядкувати себе.

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" разом із українцями переживає авіакатастрофу у Броварах.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" віддав шану захисникам, яких вже немає



