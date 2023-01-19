Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Знаменитость долгие годы живет в Украине и восхищен украинской культурой. А после полномасштабного вторжения Эктор поддержал украинцев в борьбе с российскими оккупантами. А в этот раз Хименес-Браво поздравил своих фанатов с важным праздником в своем Инстаграм.
"Поздравляю всех с Крещением!
Знаю, что многие из моих подписчиков отмечают этот праздник, ныряя в прорубь, символизирующую очищение души и тела.
Скажу честно, прошлый год дал мне изрядно попробовать этот праздник", - написал Эктор.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Христос Крестился! В реке Иордан!";
"Спасибо. И вас с праздником. Христос Крестится)";
"Дорогой Эктор! Привет из Одессы! Спасибо, что вы есть.! Спасибо за ваш юмор! Благодаря вам я в 45 лет начала изучать специи, и пытаться готовить приличную еду. Вас с Крещением! Божьей милости".
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