Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Однако, в этот раз шоумен выложил печальный пост, в котором показал последствия авиакатастрофы в Броварах, и поделился совими переживаниями и сочувствиями.

Как известно, утром 18 января, украинцев огорошила новость о крушении вертолета в Броварах под Киевом. В авиакатастрофе вертолет с руководством Министерства внутренних дел упал посреди жилого района рядом с детским садом. Все, кто были на борту, включая министра МВД и его заместителей, погибли, также есть жертвы среди детей и работников детсада.

В подписи к публикации Хименес-Браво поделился совими переживаниями и сочувствиями:

"Сегодняшнее утро началось с грустной вести… В Броварах вертолет ГСЧС упал и разбился на территории одного из местных детских садов. По состоянию на данный момент, 14 человек погибли, 25 ранены, из которых 11 – дети. На борту вертолета находился Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович и еще 6 членов экипажа. Все они погибли. Неописуемая боль и горе для всей Украины. К потерям не привыкнуть, однако во время войны их не избежать… Не могу даже представить эмоции тех, кто утром с улыбкой провожал любимых на работу, кто вел своих детей в садик и желал хорошего дня близким, которых сегодня не стало. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших…".

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