Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з росіянами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією пошуку зниклих. А цього разу Катя розповіла, який страх має.

"Я зрозуміла, що моя підсвідомість викидає з календаря лютий, ніби його не має бути.

Хоча у лютому День народження Івана і наші роковини весілля, і день народження мами.

А чому так?

Просто страшно, що у лютому вже рік повномасштабної війни…

і дуже страшно згадувати себе тоді, не хочеш тих… рік тому, навіть місяця такого не хочеш більше», – написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це те, чого найбільше боялася моя бабуся, вона завжди говорила: "Головне, щоб не було війни";

"Взагалі війна почалася у 2014 році. Якби тоді це зрозуміли всі у нашій країні, то не було б 24.02.22";

"як би хотілося 24 лютого 2023 року святкувати перемогу. надія є та віра в диво".

Нагадаємо, Осадча відреагувала на сказане військовим Росією, який причетний до трагедії у Дніпрі.

А ще Politeka повідомляла, що Катя Осадча ледве підібрала слова до українців після трагедії у Броварах.

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