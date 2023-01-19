Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с россиянами, а после полномасштабного вторжения занялась организацией поиска пропавших. А в этот раз Катя рассказала, какой страх у нее есть.
"Я поняла, что мое подсознание выбрасывает из календаря февраль, будто его не должно быть.
Хотя в феврале День рождения Ивана и наша годовщина свадьбы, и день рождения мамы.
А чего так?
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Просто страшно, что в феврале уже год полномасштабной войны…
и очень страшно вспоминать себя тогда, не хочешь тех… год назад, даже месяца такого не хочешь больше", - написала Катя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Это то, чего больше всего боялась моя бабушка, она всегда говорила: "Главное, чтобы не было войны";
"Вообще война началась в 2014 году. Если бы тогда это поняли все в нашей стране, то не было бы 24.02.22";
"как бы хотелось 24 февраля 2023 праздновать победу. надежда есть та вера в чудо".
Напомним, Осадчая отреагировала на сказанное военным рф, который причастен к трагедии в Днепре
А еще Politeka сообщала, что Катя Осадчая едва подобрала слова к украинцам после трагедии в Броварах
Также Politeka писала, что Осадчая показала редкое фото с 20-летним сыном и неожиданно нарвалась на критику