Телеведущая Катя Осадчая рассказала о своем страхе, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с россиянами, а после полномасштабного вторжения занялась организацией поиска пропавших. А в этот раз Катя рассказала, какой страх у нее есть.

"Я поняла, что мое подсознание выбрасывает из календаря февраль, будто его не должно быть.

Хотя в феврале День рождения Ивана и наша годовщина свадьбы, и день рождения мамы.

А чего так?

Просто страшно, что в феврале уже год полномасштабной войны…

и очень страшно вспоминать себя тогда, не хочешь тех… год назад, даже месяца такого не хочешь больше", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это то, чего больше всего боялась моя бабушка, она всегда говорила: "Главное, чтобы не было войны";

"Вообще война началась в 2014 году. Если бы тогда это поняли все в нашей стране, то не было бы 24.02.22";

"как бы хотелось 24 февраля 2023 праздновать победу. надежда есть та вера в чудо".

Напомним, Осадчая отреагировала на сказанное военным рф, который причастен к трагедии в Днепре

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