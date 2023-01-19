Найбагатша співачка України Камалія показала новий образ у білому та звернулася до українців.

Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома артистка, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Знаменитість після повномасштабного вторгнення зайнялася благодійністю, допомагаючи українським біженцям. А цього разу Камалія поділилася яскравим чином у білому у своєму Інстаграмі та розповіла про важливе свято.

"Водичка свята, прошу, змий усю нечисть з української землі! Дай нам сил, терпіння та віри!

Христос хреститься!

Це Йордан!", - написала Камалія у своєму блозі.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Така ніжна і красива наша українка! Дай Бог щоб збулося так як ви побажали! Милості та благословення нам усім";

"Дай Бог, щоб свята вода змила росіян із Земної кулі на віки віків!!!";

"Зі Святом! Здоров'я, миру над Україною, щастя, успіхів! Дуже хороше фото!".

"Нехай свята водиця, змиє наш біль, страждання, війну і всі її сліди. Христос хреститься!"

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