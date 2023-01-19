Як пише Politeka.net, Камалія - відома артистка, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Знаменитість після повномасштабного вторгнення зайнялася благодійністю, допомагаючи українським біженцям. А цього разу Камалія поділилася яскравим чином у білому у своєму Інстаграмі та розповіла про важливе свято.
"Водичка свята, прошу, змий усю нечисть з української землі! Дай нам сил, терпіння та віри!
Христос хреститься!
Це Йордан!", - написала Камалія у своєму блозі.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Така ніжна і красива наша українка! Дай Бог щоб збулося так як ви побажали! Милості та благословення нам усім";
"Дай Бог, щоб свята вода змила росіян із Земної кулі на віки віків!!!";
"Зі Святом! Здоров'я, миру над Україною, щастя, успіхів! Дуже хороше фото!".
"Нехай свята водиця, змиє наш біль, страждання, війну і всі її сліди. Христос хреститься!"
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