Самая богатая певица Украины Камалия показала новый образ в белом и обратилась к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная артистка, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Знаменитость после полномасштабного вторжения занялась благотворительностью, помогая украинским беженцам. А в этот раз Камалия поделилась ярким образом в белом в своем Инстаграм и рассказала о важном празднике.

"Водичка святая, прошу, смой всю нечисть с украинской земли! Дай нам сил, терпения и веры!

Христос крестится!

В реке Иордан!", - написала Камалия в своем блоге.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Такая нежная и красивая наша украинка! Дай Бог чтобы сбылось так как вы пожелали! Милости и благословения нам всем";

"Дай Бог, чтобы святая вода смыла россиян с Земного шара во веки веков!!!";

"С Праздником! Здоровья, мира над Украиной, счастья, успехов! Очень хорошее фото!".

"Пусть святая водица, смоет нашу боль, страдания, войну и все ее следы. Христос крестится!".

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