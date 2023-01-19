Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська акттриса та спортсменка, яка стала зіркою "Квартал 95". Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу поділилася яскравим чином демона, примірявши роги.

"Я ненавиджу Росії", - написала Катя під публікацією і додала смайлик, який вигукує нецензурні слова.

Фанати поставили майже тисячі лайків та написали коментарі:

"Так ось яка ви насправді)";

"Ух яка... Малефісента не влучає";

"Найняшніший демон якого я бачив";

"Вже наставили роги?"

А до того Нікітіна показала, як отримала нагороду від ЗСУ.

"Маю честь отримати це посвідчення та нагрудний знак. Дякую всім, хто допомагає в тилу. Обіцяю не зупинятися. А всім бажаю знаходити в собі сили і продовжувати робити все для нашої швидшої перемоги. Слава ВСУ. Слава Волонтерам. Слава Україні", - написала Катя під публікацією та показала свою нагороду.

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