Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская акттриса и спортсменка, которая стала звездой "Квартал 95". Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз поделилась ярким образом демона, примерив рога.

"Я ненавижу рф", - написала Катя под публикацией и добавила смайлик, который выкрикивает нецензурные слова.

Фанаты поставили почти тысячи лайков и написали комментарии:

"Так вот какая вы на самом деле)";

"Ух какая... Малефисента не попадает";

"Самый няшный демон которого я видел";

"Уже наставили роги?".

А до этого Никитина показала, как получила награду от ВСУ.

"Имею честь получить это удостоверение и нагрудной знак. Спасибо всем, кто помогает в тылу. Обещаю не останавливаться. А всем желаю находить в себе силы и продолжать делать все для нашей более быстрой победы. Слава ВСУ. Слава Волонтерам. Слава Украине", - написала Катя под публикацией и показала свою награду.

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