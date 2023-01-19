Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская акттриса и спортсменка, которая стала звездой "Квартал 95". Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз поделилась ярким образом демона, примерив рога.
"Я ненавижу рф", - написала Катя под публикацией и добавила смайлик, который выкрикивает нецензурные слова.
Фанаты поставили почти тысячи лайков и написали комментарии:
"Так вот какая вы на самом деле)";
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"Ух какая... Малефисента не попадает";
"Самый няшный демон которого я видел";
"Уже наставили роги?".
А до этого Никитина показала, как получила награду от ВСУ.
"Имею честь получить это удостоверение и нагрудной знак. Спасибо всем, кто помогает в тылу. Обещаю не останавливаться. А всем желаю находить в себе силы и продолжать делать все для нашей более быстрой победы. Слава ВСУ. Слава Волонтерам. Слава Украине", - написала Катя под публикацией и показала свою награду.
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