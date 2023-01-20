Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – успішна українська реп-виконавиця, яка прославилася завдяки своїм трекам на соціальні теми. Тепер артистка співпрацює з найвідомішими українськими зірками та продовжує творити. Не оминає при цьому Alyona і тему війни. А цього разу виконавиця презентувала трек про українців, які загинули молодими, виступивши з оркестром.
"Коли ховають молодих", як ніколи описує наші реалії, а версія з оркестром доповнює те, що відчуває кожен із нас сьогодні.
Вічна пам'ять усім, хто постраждав від агресії Росії!", - написала артистка під публікацією.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Мурашки по шкірі... дуже добре";
"Такі глибокі слова. Дякую за Вашу творчість";
"Це дуже талановито, композитору – уклін";
"З самого початку твоя творчість виділялася словами і стилем, зараз якось одноманітно, пишеш про актуалочку, але жодних свіжих ідей і творчості в цьому не знаходжу. Заїжджена платівка. більше не чути думок автора".
Нагадаємо, Alyona Alyona показала, як заспівала свій реп у супроводі іменитого оркестру
А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona звернулася до українців та розкрила показову історію зі свого дитинства
Також Politeka писала, що Jerry Heil після травми на концерті представила нову пісню з Alyona.