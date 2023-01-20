Реп-виконавиця Alyona Alyona здивувала виступом з оркестром, де виконала трек про молодих українців, які гинуть.

Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – успішна українська реп-виконавиця, яка прославилася завдяки своїм трекам на соціальні теми. Тепер артистка співпрацює з найвідомішими українськими зірками та продовжує творити. Не оминає при цьому Alyona і тему війни. А цього разу виконавиця презентувала трек про українців, які загинули молодими, виступивши з оркестром.

"Коли ховають молодих", як ніколи описує наші реалії, а версія з оркестром доповнює те, що відчуває кожен із нас сьогодні.

Вічна пам'ять усім, хто постраждав від агресії Росії!", - написала артистка під публікацією.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Мурашки по шкірі... дуже добре";

"Такі глибокі слова. Дякую за Вашу творчість";

"Це дуже талановито, композитору – уклін";

"З самого початку твоя творчість виділялася словами і стилем, зараз якось одноманітно, пишеш про актуалочку, але жодних свіжих ідей і творчості в цьому не знаходжу. Заїжджена платівка. більше не чути думок автора".

Нагадаємо, Alyona Alyona показала, як заспівала свій реп у супроводі іменитого оркестру

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