Рэп-исполнительница Alyona Alyona удивила выступлением с оркестром, где исполнила трек о молодых украинцах, которые погибают.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - успешная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим трекам на социальные темы. Теперь артистка сотрудничает с самыми известными украинскими звездами и продолжает творить. Не обходит при этом Alyona Alyona и тему войны. А в этот раз исполнительница презентовала трек об украинцах, которые погибли молодыми, выступив с оркестром.

"Когда хоронят молодых", как никогда описывает наши реалии, а версия с оркестром дополняет то, что чувствует каждый из нас сегодня.

Вечная память всем, кто пострадал от агрессии россии!", - написала артистка под публикацией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мурашки по коже ... очень хорошо";

"Такие глубокие слова. Спасибо за Ваше творчество";

"Это очень талантливо, композитору – поклон";

"С самого начала твое творчество выделялось словами и стилем, сейчас как-то однообразно, пишешь об актуалочке, но никаких свежих идей и творчества в этом не нахожу. заезженная пластинка. больше не слышно мнений автора".

Напомним, Alyona Alyona показала, как спела свой реп в сопровождении именитого оркестра

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