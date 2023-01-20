Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - успешная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим трекам на социальные темы. Теперь артистка сотрудничает с самыми известными украинскими звездами и продолжает творить. Не обходит при этом Alyona Alyona и тему войны. А в этот раз исполнительница презентовала трек об украинцах, которые погибли молодыми, выступив с оркестром.
"Когда хоронят молодых", как никогда описывает наши реалии, а версия с оркестром дополняет то, что чувствует каждый из нас сегодня.
Вечная память всем, кто пострадал от агрессии россии!", - написала артистка под публикацией.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Мурашки по коже ... очень хорошо";
"Такие глубокие слова. Спасибо за Ваше творчество";
"Это очень талантливо, композитору – поклон";
"С самого начала твое творчество выделялось словами и стилем, сейчас как-то однообразно, пишешь об актуалочке, но никаких свежих идей и творчества в этом не нахожу. заезженная пластинка. больше не слышно мнений автора".
Напомним, Alyona Alyona показала, как спела свой реп в сопровождении именитого оркестра
А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona обратилась к украинцам и раскрыла показательную историю со своего детства
Также Politeka писала, что Jerry Heil после травмы на концерте представила новую песню с Alyona Alyona