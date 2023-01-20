"Майстер Шеф" Євген Клопотенко зізнався, чи хотів би жити за межами України, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". А нещодавно зірка навіть потрапив на обкладинку Time, де був зображений "Людиною року" Володимир Зеленський та український дух. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Клопотенко розповів, чи хотів би жити за межами України.

"Маю сказати чесно, я ніколи не хотів їхати з України нікуди. А тепер, коли я 19 січня можу виходити у футболці і йти кудись, я взагалі звідси ніколи не переїду", - сказав Євген у сторіс.

"Відразу відповім, не холодно", - написав Євген також у сторіс.

"А це небо? Бачили це небо? Ось таке воно яке, рідне таке. В Англії, у Німеччині воно іншого кольору. А такого кольору лише у нас", - розповів Клопотенко в наступному сторіс.

"Рідне, своє. Іду творити прекрасне і вам раджу зробити те саме", - продовжив зірка.

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