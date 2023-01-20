"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко признался, хотел ли бы жить за пределами Украины, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". А недавно звезда даже попал на обложку Time, где был изображен "Человеком года" Владимир Зеленский и украинский дух. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Клопотенко рассказал, хотел ли бы жить за пределами Украины.

"Должен сказать честно, я никогда не хотел ехать из Украины никуда. А теперь, когда я 19 января могу выходить в футболке и идти куда-то, я вообще отсюда никогда не перееду", - сказал Евгений в сторис.

"Сразу отвечу, не холодно", - написал Евгений также в сторис.

"А это небо? Видели это небо? Вот такое оно какое, родное такое. В Англии, в Германии, оно другого цвета. А такого цвета лишь у нас", - рассказал Клопотенко в следующем сторис.

"Родное, свое. Иду творить прекрасное и вам советую сделать тоже самое", - продолжил звезда.

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