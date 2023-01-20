Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". А недавно звезда даже попал на обложку Time, где был изображен "Человеком года" Владимир Зеленский и украинский дух. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Клопотенко рассказал, хотел ли бы жить за пределами Украины.
"Должен сказать честно, я никогда не хотел ехать из Украины никуда. А теперь, когда я 19 января могу выходить в футболке и идти куда-то, я вообще отсюда никогда не перееду", - сказал Евгений в сторис.
"Сразу отвечу, не холодно", - написал Евгений также в сторис.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Вот куда идут средства, которые можно было направить на пенсии и зарплаты": скандал гремит вокруг Нафтогаза
Флаг Украины и море людей: гремят последние овации Вахтангу Кикабидзе, кадры прощания
"Духовность и скрепы": в рф школьник под гогот одноклассников выгнал учительницу
Четыре врача попали под суд после того, как остановилось сердце депутатки: в прокуратуре рассказали о процессе
"А это небо? Видели это небо? Вот такое оно какое, родное такое. В Англии, в Германии, оно другого цвета. А такого цвета лишь у нас", - рассказал Клопотенко в следующем сторис.
"Родное, свое. Иду творить прекрасное и вам советую сделать тоже самое", - продолжил звезда.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал секрет украинской выпечки без сливочного и подсолнечного масел
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал о приборе и привычке, которые спасли ему жизнь
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал самый простой рецепт приготовления спаржи