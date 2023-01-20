Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, якій вдалося перемогти на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Пара довгий час зустрічалася після проекту, але повномасштабне вторгнення стало непереборним випробуванням для Анни та Михайла. При цьому Богдан відвідала день народження екс-обранка вже після розставання.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де цього разу чесно показала свою фігуру, поділившись селфі у сторіс. Зірка позувала у міні-топіці у спортзалі перед дзеркалом, показуючи себе.

"+6 кг на місяць", - чесно написала Богдан у сторіс.

А до цього Ганна поділилася новорічним селфі, звернувшись до українців.

"Закінчується дуже важкий для нашої країни рік. Багато болю та страждань він нам приніс. 2022 рік запам'ятається кожному. Усі ми усвідомили цінність життя. Давайте не відкладатимемо все задумане на потім, треба жити тут і зараз", - написала Богдан.

Нагадаємо, Богдан із "Холостяка" влаштувала королівський відпочинок закордоном, вразивши українців.

А ще Politeka повідомляла, що Богдан із "Холостяка" показала, як їй живеться після розставання із Заливаком

Також Politeka писала, що Ганна Богдан із "Холостяка" поскаржилася на провальний відпочинок у Буковелі.



