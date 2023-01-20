Український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах соус песто. Це найпопулярніший італійський соус, який найчастіше використовують для пасти. Але, за словами Клопотенка, песто можна додавати і до інших страв. Звичні страви заграють новими фарбами.
Євген Клопотенко зазначив, що у класичному рецепті песто використовуються кедрові горіхи, але кулінар пропонує замінити їх більш доступними волоськими. В результаті у соусу з'являється зовсім новий смак, який анітрохи не гірший за оригінальний варіант.
Інгредієнти:
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1.Добре помийте базилік і відокремте листя. Стебла краще зовсім не використовувати, адже вони дадуть гіркоту. Викладіть листочки у ступку.
2.Влийте 60 мл оливкової або соняшникової олії. Додати сік лимона. Додавати його необов'язково, але особисто кухареві подобається та невелика кислинка, яку він надає соусу.
3.Очистіть 1-2 зубчики часнику і додайте у ступку до листочків базиліка. Всипте у ступку приблизно 2 ст. л. горішків та щіпку солі. Додати 2 ст. л. тертого пармезану.
4.Ретельно перебийте у ступці всі інгредієнти, поки соус не придбає однорідну консистенцію.
Якщо ж ви хочете використовувати блендер замість ступки, зробіть те саме.
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