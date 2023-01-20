Евгений Клопотенко отметил, что в классическом рецепте песто используются кедровые орехи, но кулинар предлагает заменить их более доступными грецкими.

Украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить в домашних условиях соус песто. Это самый популярный итальянский соус, который чаще всего используют для пасты. Но, по словам Клопотенко, песто можно добавлять и в другие блюда. Привычные блюда заиграют новыми красками

Евгений Клопотенко отметил, что в классическом рецепте песто используются кедровые орехи, но кулинар предлагает заменить их более доступными грецкими. В результате у соуса появляется совершенно новый вкус, который ничуть не хуже оригинального варианта.

Ингридиенты:

50 г - базилик

50 г - ядра грецких орехов

60 мл - оливковое масло (или подсолнечное)

40 г - сыр Пармезан

1 - щепотка Соль

2 - зубчика Чеснок

1 - ст. л. лимонный сок

1.Хорошо помойте базилик и отделите листья. Стебли лучше совсем не использовать, ведь они дадут горечь. Выложите листочки в ступку.

2.Влейте 60 мл оливкового или подсолнечного масла. Добавте сок лимона. Добавлять его необязательно, но лично повару нравится та небольшая кислинка, которую он придает соусу.

3.Очистите 1-2 зубчика чеснока и добавьте в ступку к листочкам базилика. Всыпьте в ступку примерно 2 ст. л. орешков и щепотку соли. Добавьте 2 ст. л. тертого пармезана.

4.Тщательно перебейте в ступке все ингредиенты, пока соус не приобретет однородную консистенцию.

Если же вы хотите использовать блендер вместо ступки, сделайте все то же самое.

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