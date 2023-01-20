Ведуча Маша Єфросиніна продовжує висловлювати свою думку щодо різних ситуацій у мережі.

Нещодавно стало відомо, що компанія Meta може переглянути правила на заборону публікацій фотографій оголених грудей у ​​Facebook та Instagram. У рішенні від 17 січня наглядова рада, яка консультує компанію Meta, рекомендувала їй змінити стандарти зображення публікацій.

При цьому компанія всіма силами блокує громадян, які висвітлюють військові злочини окупантів-росіян. Блокує всі їхні сторінки та публікації, забороняючи показувати правду про звірства злочинців на весь світ.

Нерідко українські артисти одержують «бан» за спробу розповісти про злочини російських окупантів.

Тому рішення показувати пікантні фото обурило Єфросинину:

"Ну слава Богу. Соски можна. А війну і правду про найбільший терор людства в 21-му столітті – це неправильно… Мета?!» – справедливо обурилася телеведуча.

Як відомо, Маша Єфросиніна займається своїм фондом допомоги постраждалим від військових дій з боку Росії, займається новими проектами і практично живе за кордоном, бажаючи убезпечити дітей.

Чоловік Марії залишається в Україні, продовжуючи підтримувати громадян.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.