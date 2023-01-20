Ведущая Маша Ефросинина продолжает высказывать свое мнение по поводу различных ситуаций в сети.

Недавно стало известно, что компания Meta может просмотреть правила на запрет публикаций фотографий обнаженной груди в Facebook и Instagram. В решении от 17 января наблюдательный совет, консультирующий компанию Meta, рекомендовал ей изменить стандарты по изображению публикаций.

Примечательно, что при этом компания всеми силами блокирует граждан, освещающих военные преступления оккупантов-россиян. Блокирует все их страницы и публикации, запрещая показывать правду о зверствах преступников на весь мир.

Нередко украинские артисты получают «бан» за попытку рассказать о преступлениях русских оккупантов.

Поэтому решение показывать пикантные фото возмутило Ефросинину:

«Ну, слава Богу. Соски можно. А войну и правду о самом большом терроре человечества в 21-м веке – это неправильно… Мета?!» - справедливо возмутилась телеведущая.

Как известно, Маша Ефросинина занимается своим фондом помощи пострадавшим от военных действий со стороны рф, занимается новыми проектами и практически живет заграницей, желая обезопасить детей.

Супруг Марии остается в Украине, продолжая поддерживать граждан.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.