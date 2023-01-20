Недавно стало известно, что компания Meta может просмотреть правила на запрет публикаций фотографий обнаженной груди в Facebook и Instagram. В решении от 17 января наблюдательный совет, консультирующий компанию Meta, рекомендовал ей изменить стандарты по изображению публикаций.
Примечательно, что при этом компания всеми силами блокирует граждан, освещающих военные преступления оккупантов-россиян. Блокирует все их страницы и публикации, запрещая показывать правду о зверствах преступников на весь мир.
Нередко украинские артисты получают «бан» за попытку рассказать о преступлениях русских оккупантов.
Поэтому решение показывать пикантные фото возмутило Ефросинину:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Вот куда идут средства, которые можно было направить на пенсии и зарплаты": скандал гремит вокруг Нафтогаза
"Затряслись окна в домах": выяснилась позорная причина сильного "взрыва" в Беларуси
"Духовность и скрепы": в рф школьник под гогот одноклассников выгнал учительницу
Катастрофа забрала жизни матери с ребенком в Броварах: отец не смог сдержать слез, фото
«Ну, слава Богу. Соски можно. А войну и правду о самом большом терроре человечества в 21-м веке – это неправильно… Мета?!» - справедливо возмутилась телеведущая.
Как известно, Маша Ефросинина занимается своим фондом помощи пострадавшим от военных действий со стороны рф, занимается новыми проектами и практически живет заграницей, желая обезопасить детей.
Супруг Марии остается в Украине, продолжая поддерживать граждан.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.