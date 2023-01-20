Ектор Хіменес-Браво зазначив, що на омлеті немає підсмаженої скоринки, він містить цілісний білок, трохи жиру. А якщо до страви додати овочі, то його користь подвоюється.

Вранці завжди хочеться швидко приготувати смачний та ситний сніданок, але не завжди так виходить. Фахівці рекомендують їсти на сніданок ситну їжу, наприклад, яйця, каші, сир із фруктами, м'ясо, овочі, ці продукти дадуть вам заряд енергії на кілька годин.

Український телеведучий колумбійського походження, суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво у Instagram-Сторизі опублікував рецепт омлету з копченою рибою.

Користь такого сніданку є очевидною. На омлеті немає підсмаженої скоринки, він містить цілісний білок, трохи жиру. А якщо до страви додати овочі, то його користь подвоюється.

Складові:

Яйця

Червона риба

листя салату

Філадельфія

каперси

сушені томати

спеції – за смаком

1.Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2.Яйця збиваємо зі спеціями і виливаємо в трохи розігріту сковороду. Солимо і перчимо на смак.

3.На один бік омлету викладаємо кілька листків салату, які змащуємо філадельфією. Посипаємо каперсами та сушеними томатами.

4. Коли знизу омлет підсмажиться, а в центрі буде рідким, згорнути конвертиком: спочатку одну сторону скласти в центр, потім іншу внахлест. Знімаємо омлет зі сковороди та викладаємо зверху копчену рибу.

5.Готуйте омлет на вогні трохи нижче середнього, щоб він просмажувався рівномірно. При сильному нагріванні низ омлету підгорить, а всередині він ще не готовий. Час приготування залежатиме від діаметра сковороди. Чим вище омлет, тим більше часу буде потрібно.

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