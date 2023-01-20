Эктор Хименес-Браво отметил, что на омлете нет поджаренной корочки, он содержит цельный белок, немного жира. А если в блюдо добавить овощи, то его польза удваивается.

Утром всегда хочется быстро приготовить вкусный и сытный завтрак, но не всегда так получается. Специалисты рекомендуют есть на завтрак сытную еду, например, яйца, каши, творог с фруктами, мясо, овощи, эти продукты дадут вам заряд энергии на пару часов.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram-Сториз опубликовал рецепт омлета с копченой рыбой.

Польза такого завтрака очевидна. На омлете нет поджаренной корочки, он содержит цельный белок, немного жира. А если в блюдо добавить овощи, то его польза удваивается.

Ингредиенты:

Яйца

красная рыба

листья салата

филадельфия

каперсы

сушенные томаты

специи – по вкусу

1.Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2.Яйца сбиваем со специями и выливаем в слегка разогретую сковороду. Солим и перчим по вкусу.

3.На одну сторону омлета выкладываем несколько листьев салата, которые предвадительно смазываем филадельфией. Посыпаем каперсами и сушенными томатами.

4. Когда снизу омлет поджарится, а в центре будет жидким, свернуть конвертиком: сначала одну сторону сложить в центр, затем другую внахлест. Снимаем омлет со сковороды и выкладываем сверху копченую рыбу.

5.Готовьте омлет на огне чуть ниже среднего, чтобы он прожаривался равномерно. При сильном нагреве низ омлета подгорит, а внутри он будет еще не готов. Время приготовления будет зависеть от диаметра используемой сковороды. Чем выше омлет, тем больше времени потребуется.

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