Утром всегда хочется быстро приготовить вкусный и сытный завтрак, но не всегда так получается. Специалисты рекомендуют есть на завтрак сытную еду, например, яйца, каши, творог с фруктами, мясо, овощи, эти продукты дадут вам заряд энергии на пару часов.
Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram-Сториз опубликовал рецепт омлета с копченой рыбой.
Польза такого завтрака очевидна. На омлете нет поджаренной корочки, он содержит цельный белок, немного жира. А если в блюдо добавить овощи, то его польза удваивается.
Ингредиенты:
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Яйца
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красная рыба
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листья салата
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филадельфия
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каперсы
- сушенные томаты
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специи – по вкусу
1.Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2.Яйца сбиваем со специями и выливаем в слегка разогретую сковороду. Солим и перчим по вкусу.
3.На одну сторону омлета выкладываем несколько листьев салата, которые предвадительно смазываем филадельфией. Посыпаем каперсами и сушенными томатами.
4. Когда снизу омлет поджарится, а в центре будет жидким, свернуть конвертиком: сначала одну сторону сложить в центр, затем другую внахлест. Снимаем омлет со сковороды и выкладываем сверху копченую рыбу.
5.Готовьте омлет на огне чуть ниже среднего, чтобы он прожаривался равномерно. При сильном нагреве низ омлета подгорит, а внутри он будет еще не готов. Время приготовления будет зависеть от диаметра используемой сковороды. Чем выше омлет, тем больше времени потребуется.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
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