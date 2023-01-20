У кадр, як пише Politeka.net, потрапив рідний брат Катерини Поліщук.
«Виявилось то не так страшно, як Рома думав:) Навіть погодували зміючку разом:) як добре мати брата:) люблю його капець як», - підписала рідкісне фото "Пташка".
Нагадаємо, що днями у "Пташки" з’явився новий друг – маїсовий полоз. Його назвали Арсеном.
Змія популярна в приватних колекціях любителів рептилій. Раціон складається переважно з гризунів, в основному мишей і щурів, однак на деревах змії можуть ловити птахів і кажанів.
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Також повідомлялось, що "Пташка" зробила особливе тату, яке присвятила батькам. Також Катя зізналася, що мама «не дуже сприйняла» цю новину.
«Це татуювання почерком мами і тата. Сподіваюсь, колись вони зрозуміють, бо поки я получила від мами. Я просто залишу це тут", - розповідала Катя, показавши також нові татуювання.
Так, на передпліччях рук Пташка набила фрази "Завжди з тобою. Твій тато" та "Завжди з тобою. Твоя мама".
Крім того, "Пташка" зізнавалася, що прихильники на її канал приходять і йдуть, а хейтери як були, так і залишаються.
«І, здається, навіть після смерті моєї продовжать нести свій важкий хрест. Сили вам:)», - звернулася до них Катя.
Також "Пташка" попередила українців про шахраїв.
Крім того, Politeka.net писала, що «Пташка» показала, як до неї прямо з окопів звернувся боєць – відео.
Раніше "Пташка" розповіла про свою важливу місію, українці підтримали.