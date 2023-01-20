Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка. А нещодавно зірка вирішила випробувати сили на Нацвідборі на Євробачення, де посіла лише третє місце. Після цього Яна впала в оркестрову яму, через що їй довелося лягти до лікарні. А цього разу Шамаєва поділилася кадрами, де позувала на сцені в Америці. Як можна побачити, артистка здобула престижну нагороду.
"Музика – це SOFT POWER", - написала артистка.
"Велике вам спасибі. Довгий час для українських артистів було мрією з'явитися у глобальному контексті і сьогодні це відбувається! Усіх артистів тут я хочу попросити, будь ласка, кажіть правду в унісон з Україною", - сказала Яна.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ми любимо тебе без кордонів, наша донька, наш Янусик найдорожчий у світі";
"Ти наша гордість";
"Щирі привітання! Ти на те заслуговуєш";
"Мої привітання! Ще одна перемога! Просто молодець!".
Нагадаємо, Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження і поставила себе за приклад
А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil після травми на концерті зненацька звернулася до українців за допомогою .
Також Politeka писала, що Jerry Heil порадувала українців музичним подарунком, вразивши Брежнєва.