Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица. А недавно звезда решила попробовать силы на Нацотборе на Евровидение, где заняла только третье место. После этого Яна упала в оркестровую яму, из-за чего ей пришлось лечь в больницу. А в этот раз Шамаева поделилась кадрами, где позировала на сцене в Америке. Как можно увидеть, артистка получила престижную награду.
"Музыка – это SOFT POWER", - написала артистка.
"Большое вам спасибо. Долгое время для украинских артистов было мечтой появиться в глобальном контексте и сегодня это происходит!Всех артистов тут я хочу попросить, пожалуйста, говорите правду в унисон с Украиной", - сказала Яна.
Леся Никитюк прокомментировала публикацию: "Моя ты рыбочка".
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мы любим тебя без границ, наша дочерь, наш Янусик самый дорогой на свете";
"Ты наша гордость";
"Искренние поздравления! Ты того заслуживаешь";
"Мои поздравления!!! Еще одна победа! Просто молодец!".
Напомним, Jerry Heil сделала украинцам неожиданное замечание и поставила себя в пример
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