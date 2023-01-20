Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица. А недавно звезда решила попробовать силы на Нацотборе на Евровидение, где заняла только третье место. После этого Яна упала в оркестровую яму, из-за чего ей пришлось лечь в больницу. А в этот раз Шамаева поделилась кадрами, где позировала на сцене в Америке. Как можно увидеть, артистка получила престижную награду.

"Музыка – это SOFT POWER", - написала артистка.

"Большое вам спасибо. Долгое время для украинских артистов было мечтой появиться в глобальном контексте и сегодня это происходит!Всех артистов тут я хочу попросить, пожалуйста, говорите правду в унисон с Украиной", - сказала Яна.

Леся Никитюк прокомментировала публикацию: "Моя ты рыбочка".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мы любим тебя без границ, наша дочерь, наш Янусик самый дорогой на свете";

"Ты наша гордость";

"Искренние поздравления! Ты того заслуживаешь";

"Мои поздравления!!! Еще одна победа! Просто молодец!".

Напомним, Jerry Heil сделала украинцам неожиданное замечание и поставила себя в пример

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil после травмы на концерте неожиданно обратилась к украинцам за помощью

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