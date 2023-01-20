"Холостяк" Алекс Топольський відповів на запитання та нарвався на критику від українців у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком", де вибрав переможницею проекту модель Катерину Лозовицьку. І поки українці чекають на пост-шоу, Алекс вирішив підігріти інтерес до проекту і відповів на запитання фанатки у своєму Інстаграм, чи має він вільний час.

"Анастасія, а що таке вільний час? Скажімо так, його дуже небагато. Це просто концепція щодо вільного часу, скажімо так. Якщо вільний час є, то люблю читати книгу і просто розвалитися", - відповів Топольський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я не розумію, а чому ви якось роздратовано відповідаєте дівчині? Вона нічого поганого не спитала. У вільний час відповідаєте на запитання в інстаграмі. А кажіть, що його майже немає";

"Оу, хлопче, заспокойся";

"Цікаво і який психологічний аналіз стосовно себе Ви зробите після інтроспекції))";

"Або мені одній здалося, трохи хамовитий".

Нагадаємо, Мудрая, яка програла на "Холостяку", розкрила, чому поводилася так скандально.

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