Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком", де вибрав переможницею проекту модель Катерину Лозовицьку. І поки українці чекають на пост-шоу, Алекс вирішив підігріти інтерес до проекту і відповів на запитання фанатки у своєму Інстаграм, чи має він вільний час.
"Анастасія, а що таке вільний час? Скажімо так, його дуже небагато. Це просто концепція щодо вільного часу, скажімо так. Якщо вільний час є, то люблю читати книгу і просто розвалитися", - відповів Топольський.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я не розумію, а чому ви якось роздратовано відповідаєте дівчині? Вона нічого поганого не спитала. У вільний час відповідаєте на запитання в інстаграмі. А кажіть, що його майже немає";
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"Оу, хлопче, заспокойся";
"Цікаво і який психологічний аналіз стосовно себе Ви зробите після інтроспекції))";
"Або мені одній здалося, трохи хамовитий".
Нагадаємо, Мудрая, яка програла на "Холостяку", розкрила, чому поводилася так скандально.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський публічно поставив на місце фіналістку, що програла.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський із переможницею шоу спровокував особистим відео