"Холостяк" Алекс Топольский ответил на вопрос и нарвался на критику от украинцев в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда стал новым "Холостяком", где выбрал победительницей проекта модель Екатерину Лозовицкую. И пока украинцы ждут пост-шоу, Алекс решил подогреть интерес к проекту и ответил на вопрос фанатки в своем Инстаграм, есть ли у него свободное время.

"Анастасия, а что такое свободное время? Скажем так, его очень немного. Это просто концепция по отношению к свободному времени, скажем так. Если свободное время есть, то люблю читать книгу и просто развалиться", - ответил Топольский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я не понимаю, а почему вы как-то раздраженно отвечаете девушке? Она ничего плохого не спросила. В свободное время отвечаете на вопросы в инстаграме. А говорите, что его почти нет";

"Оу, парень, успокойся";

"Интересно и какой же психологический анализ по отношению к себе Вы сделаете после интроспекции))";

"Или мне одной показалось, немного хамовитый".

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