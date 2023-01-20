Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда стал новым "Холостяком", где выбрал победительницей проекта модель Екатерину Лозовицкую. И пока украинцы ждут пост-шоу, Алекс решил подогреть интерес к проекту и ответил на вопрос фанатки в своем Инстаграм, есть ли у него свободное время.
"Анастасия, а что такое свободное время? Скажем так, его очень немного. Это просто концепция по отношению к свободному времени, скажем так. Если свободное время есть, то люблю читать книгу и просто развалиться", - ответил Топольский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Я не понимаю, а почему вы как-то раздраженно отвечаете девушке? Она ничего плохого не спросила. В свободное время отвечаете на вопросы в инстаграме. А говорите, что его почти нет";
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"Оу, парень, успокойся";
"Интересно и какой же психологический анализ по отношению к себе Вы сделаете после интроспекции))";
"Или мне одной показалось, немного хамовитый".
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А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский публично поставил на место проигравшую финалистку
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