Як пише Politeka.net, Марта Адамчук - відома українська співачка, яка стала частиною вокального квартету у "Жіночому кварталі". А минулого року стало відомо, що артисти поєднуються зі звичайним "Квартал 95". Не забуває Марта і про Інстаграм, де цього разу поділилася витонченим чином у сукні з вирізом.
"Крім скорботних щоденних новин паралельно зустрічається багато дивних речей. Наче хтось опустив нас усіх у центрифугу для переоцінки цінностей", - написала Адамчук.
Фанати поставили сотні лайків під публікацією та написали коментарі:
"Ваша постава, Марта, витвір мистецтва";
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"Прекрасна жінка";
"Мартуся сонце, все буде обов'язково добре тому що життя триває з доброї ночі солодких снів тобі принцеса чарівна слава Ісусу Христу";
А до цього Адамчук висловилася про трагедію у Дніпрі, звернувшись до росіян.
"Як вам там взагалі живеться, у вашій Росії...?", - написала зірка у публікації питання.
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