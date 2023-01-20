Як пише Politeka.net, Марта Адамчук - відома українська співачка, яка стала частиною вокального квартету у "Жіночому кварталі". А минулого року стало відомо, що артисти поєднуються зі звичайним "Квартал 95". Не забуває Марта і про Інстаграм, де цього разу поділилася витонченим чином у сукні з вирізом.

"Крім скорботних щоденних новин паралельно зустрічається багато дивних речей. Наче хтось опустив нас усіх у центрифугу для переоцінки цінностей", - написала Адамчук.

Фанати поставили сотні лайків під публікацією та написали коментарі:

"Ваша постава, Марта, витвір мистецтва";

"Прекрасна жінка";

"Мартуся сонце, все буде обов'язково добре тому що життя триває з доброї ночі солодких снів тобі принцеса чарівна слава Ісусу Христу";

А до цього Адамчук висловилася про трагедію у Дніпрі, звернувшись до росіян.

"Як вам там взагалі живеться, у вашій Росії...?", - написала зірка у публікації питання.

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