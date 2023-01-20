Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая стала частью вокального квартета в "Женском квартале". А в прошлом году стало известно, что артисты объединяются с обычным "Квартал 95". Не забывает Марта и об Инстаграм, где в этот раз поделилась утонченным образом в платье с вырезом.

"Кроме скорбных ежедневных новостей, параллельно встречается много странных вещей. Как будто кто-то опустил нас всех в центрифугу для переоценки ценностей", - написала Адамчук.

Фанаты поставили сотни лайков под публикацией и написали комментарии:

"Ваша осанка, Марта, произведение искусства";

"Прекрасная женщина";

"Мартуся солнце, все будет обязательно хорошо потому что жизнь продолжается тс спокойной ночи сладких снов тебе принцесса волшебная слава Иисусу Христу";

А до этого Адамчук высказалась о трагедии в Днепре, обратившись к россиянам.

"Как вам там вообще живется, в вашей россии…?", - написала звезда в публикации вопрос.

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