Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час і Скло". А торік артистка пішла від Володимира Дантеса до друга родини Михайла Кацуріна. Зірка навіть записала спільну пісню зі своїм новим бойфрендом, чого не робила навіть із Дантесом. Не забуває Надя і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася відео, де презентувала свою нову пісню "Вотсап".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дантес, ти чув? Дзвони їй";

"а я вчора думаю: вже січень, а Дорофєєва чомусь не анонсує дату нової пісні).. і тут Дорофєєва алло, what's up...";

"Вау як тільки почула цю пісню на концерті у Києві зрозуміла, що це буде хіт";

"Дякую за такі гарні українські пісні, ми тобою пишаємося";

"Дякую за якісну музику, яка в саме серце, пісня просто. Надя світові тобі та твоїй родині".

"Це те, що зачіпає душу і серце, я коли не чула чоловіка голос днями думала збожеволію".

Нагадаємо, Дорофєєва показала, як Кацурін допомагає їй створювати пісні та засвітила їхній домашній інтер'єр.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес поділився одкровенням, як змінилося його життя після розлучення з Дорофєєвою.

Також Politeka писала, що Дорофєєва висловилася без цензури, що думає про ситуацію у Дніпрі



