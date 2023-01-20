Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час і Скло". А торік артистка пішла від Володимира Дантеса до друга родини Михайла Кацуріна. Зірка навіть записала спільну пісню зі своїм новим бойфрендом, чого не робила навіть із Дантесом. Не забуває Надя і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася відео, де презентувала свою нову пісню "Вотсап".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дантес, ти чув? Дзвони їй";
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"а я вчора думаю: вже січень, а Дорофєєва чомусь не анонсує дату нової пісні).. і тут Дорофєєва алло, what's up...";
"Вау як тільки почула цю пісню на концерті у Києві зрозуміла, що це буде хіт";
"Дякую за такі гарні українські пісні, ми тобою пишаємося";
"Дякую за якісну музику, яка в саме серце, пісня просто. Надя світові тобі та твоїй родині".
"Це те, що зачіпає душу і серце, я коли не чула чоловіка голос днями думала збожеволію".
Нагадаємо, Дорофєєва показала, як Кацурін допомагає їй створювати пісні та засвітила їхній домашній інтер'єр.
А ще Politeka повідомляла, що Дантес поділився одкровенням, як змінилося його життя після розлучення з Дорофєєвою.
Також Politeka писала, що Дорофєєва висловилася без цензури, що думає про ситуацію у Дніпрі