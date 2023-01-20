Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". А в прошлом году артистка ушла от Владимира Дантеса к другу семьи Мише Кацурину. Звезда даже записала совместную песню со своим новым бойфрендом, чего не делала даже с Дантесом. Не забывает Надя и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась видео, где презентовала свою новую песню "Вотсап".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Дантес, ты слышал? Звони ей";

"а я вчера думаю: уже январь, а Дорофеева почему-то не анонсирует дату новой песни).. и тут Дорофеева алло, what's up...";

"Вау как только услышала эту песню на концерте в Киеве поняла, что это будет хит";

"Спасибо за так хорошие украинские песни, мы тобой гордимся";

"Спасибо за качественную музыку, которая в самое сердце, песня просто. Надя миру тебе и твоей семье".

"Это то что затрагивает душу и сердце, я когда не слышала мужа голос на днях думала сойду с ума".

Напомним, Дорофеева показала, как Кацурин помогает ей создавать песни и засветила их домашний интерьер

А еще Politeka сообщала, что Дантес поделился откровением, как изменилась его жизнь после развода с Дорофеевой

Также Politeka писала, что Дорофеева выразилась без цензуры, что думает о ситуации в Днепре



