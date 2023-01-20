Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Знаменитість після 24 лютого підтримала Україну у боротьбі з окупантами. При цьому артистка зізналася, що лише кілька російських колег виступили з антивоєнною позицією. А цього разу Кошмал у своєму Інстаграмі показала лайфхак, як приготувати смачно їжу.

"Це мене так попустило сьогодні. Перевірено, якщо над їжею танцювати насолоду, то виходить смачніше", - написала Кошмал.

"Кофту намочила водою, як мила овочі", - додала зірка.

А до цього Ганна розповіла про свій біль через ракетний обстріл Дніпром.

"Болить. Від цього болю голова паморочиться... переварюю... Насамперед я хочу принести свої найглибші співчуття рідним усіх загиблих. Неможливо знайти слова розваги, тому просто знайте, що мені болить разом з вами.

Я хочу віддавати свої ресурси українцям як можу: добрим словом, підтримкою, донейтом, ділом, обіймами. І зовсім не бажаю витрачати хоч краплю емоцій на тих, хто для мене і так вже давно мертвий - рабів путіна і всю їхню криву країну", - написала Кошмал.

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