Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость после 24 февраля поддержала Украину в борьбе с оккупантами. При этом артистка призналась, что только пара российских коллег выступили с антивоенной позицией. А в этот раз Кошмал в своем Инстаграм показала лайфхак, как приготовить вкусно еду.

"Это меня так попустило сегодня. Проверено, если над едой танцевать в удовольствие, то выходит вкуснее", - написала Кошмал.

"Кофту намочила водой, как мыла овощи", - добавила звезда.

А до этого Анна рассказала о своей боли из-за ракетного обстрела по Днепру.

"Болит. От этой боли голова кружится… перевариваю... В первую очередь я хочу принести свои глубочайшие соболезнования родным всех погибших. Невозможно найти слова развлечения, так что просто знайте, что мне болит вместе с вами.

Я хочу отдавать свои ресурсы украинцам как могу: добрым словом, поддержкой, донейтом, делом, объятиями. И совсем не желаю тратить хоть каплю эмоций на тех, кто для меня и так уже давно мертв - рабов путина и всю их кривую страну", - написала Кошмал.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал на архивных фото показала, как сын похож на нее в детстве

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