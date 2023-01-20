На цей раз знаменитий український дизайнер розповів у соціальній мережі Інстаграм про те, як мода вганяє у депресію.

Медіа щодня вивалюють на нас потік інформації про людей, які у 17 років запатентували свій перший винахід, у 18 відкрили власний стартап, у 21 відкрили свій будинок моди.

«Здається, такі речі мають надихати, мотивувати та спонукати до дій, але насправді вони просто вганяють нас у вічні міркування: «Що зі мною не так? Чому я у свої 35 ще не мільйонер?

Згадаймо хоча б історію з Івом Сен-Лораном. Той у 18 років виграв престижний конкурс дизайнерів, у 19 потрапив асистентом до Крістіана Діора, а у 21 став креативним директором будинку Dior. Усі про це люблять кричати, але чомусь про те, що Прада випустила свою першу колекцію у 40, а Крістіан Діор – 42, мало хто каже» - розповів Андре Тан.

За словами Андре Тана, в більшості випадків набагато більше шансів на успіх і стабільне зростання у тих, хто вистрілив у свідомішому віці.

«І я не кажу про те, що ранні досягнення не заслуговують на увагу, я лише хочу відзначити те, що сучасний світ занадто зациклений на цьому» - підкреслює дизайнер.

«Чомусь усі забувають, що виховати адекватних дітей це теж успіх. Хмарно, якщо їх четверо чи більше; Дякую вам за ваші поради, за небайдужість до людей;

Моя знайома у 70 почала вивчати їздити :) мене це дуже надихає; Як влучно сказано 😉 Тим більше для нашого сьогодення; Начебто 40 років це вирок».

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