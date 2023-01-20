В Інстаграм Євген Клопотенко вирішив розповісти, що у його проекті з колегами нарешті 100% українська кухня. Багато ресторанів у світі говорять, що вони, наприклад, французькі, але використовують у стравах імбир, соєвий соус, чорний перець, який у Франції не вирощують.

«Тому, на мою думку, у них французька кухня не на 100, а на 95%. Ось і ми були на 95% українцями і витратили 3,5 роки до того, щоб отримати 100%. Вивчали нові техніки, досліджували їжу. І прийшли до того моменту, коли всі наші продукти народжені та вирощені в Україні. Це важко бути українцями повністю на 100%. Але, знаєте, бути українцем взагалі ніколи не було просто», - зізнався Клопотенко.

Він додав, що вони також відмовилися від чорного перцю, лимонного соку, шоколаду, агару агару тощо. Не використовують продукти, що імпортуються з-за кордону взимку, як кабачки чи баклажани.

«І ми відмовилися від цих продуктів, не тому, що лимон чи чорний перець якісь погані. А тому, що хочеться відчути концентровано український смак без додатків. Насолоджуйтесь його незалежністю та унікальністю» - зауважив Клопотенко.

Також раніше Клопотенко розповів , як приготувати у домашніх умовах соус песто. Це найпопулярніший італійський соус, який найчастіше використовують для пасти. Але, за словами Клопотенка, песто можна додавати і до інших страв. Звичні страви заграють новими фарбами

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

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