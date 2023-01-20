Украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил заговорить о том, как сделать кухню только украинской.

В Инстаграм Евгений Клопотенко решил рассказать, что в его проекте с коллегами наконец-то 100% украинская кухня. Многие рестораны в мире говорят, что они, например, французские, но используют в блюдах имбирь, соевый соус, черный перец, который во Франции не выращивают.

«Поэтому, по-моему, у них французская кухня не на 100, а на 95%. Вот и мы были на 95% украинскими и потратили 3,5 года до того, чтобы получить 100%. Изучали новые техники, исследовали еду. И пришли к этому моменту, когда все наши продукты рождены и взращены в Украине. Это тяжело быть украинским полностью на 100%. Но, знаете ли, быть украинцем вообще никогда не было просто» - признался Клопотенко.

Он добавил, что они также отказались от черного перца, лимонного сока, шоколада, агар агара и т.п. Не используют продукты, которые импортируются из-за границы зимой, как кабачки или баклажаны.

«И мы отказались от этих продуктов, не потому, что лимон или черный перец какие-то плохие. А потому, что хочется почувствовать концентрированно украинский вкус без приложений. Наслаждайтесь его независимостью и уникальностью» - подметил Клопотенко.

Также ранее Клопотенко рассказал, как приготовить в домашних условиях соус песто. Это самый популярный итальянский соус, который чаще всего используют для пасты. Но, по словам Клопотенко, песто можно добавлять и в другие блюда. Привычные блюда заиграют новыми красками

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.