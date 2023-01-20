Знаменита суддя «МастерШеф» та кухар Ольга Мартиновська вирішила висловитись після важких днів для всіх українців. На думку Ольги, іноді просто необхідно мати якісь лайфаки: як правильно відволіктися, щоб не збожеволіти від похмурих новин.

«У вирі подій, коли ти нічого не можеш змінити і від цього стає ще гірше, коли болить кожна клітина тіла за всіх наших людей. Треба якось не збожеволіти, щоб дочекатися програшу тих покидьків у великій війні.

Поділіться зі мною, будьте ласкаві, що вам допомагає утримувати «дах», що не поїхав до них?» – пише Ольга.

Зазначимо, раніше вона вже розповідала, як важко переживає за колег і близький щоразу після обстрілу окупантів.

Також Ольга висловилася про наслідки обстрілу у Дніпрі, а також поділилася своїми особистими зауваженнями.

«14.01.2023, Дніпро. У моїй голові все одно не вкладається, чому досі цей шматок планети не визнають тер**рі$том???

Нас визнали 14-ю армією у світі, а де ще ті 11 (іран ​​і уйло не рахуємо), дайте, продайте зброї, але швидше. Я розумію, що все складніше, ніж я собі думаю…але не розумію», - висловилася Мартиновська.

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