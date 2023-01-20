Знаменитая судья «МастерШеф» и повар Ольга Мартыновская решила высказаться после тяжелых дней для всех украинцев. По мнению Ольги, иногда просто необходимо иметь какие-то лайфаки: как правильно отвлечься, чтобы не сойти с ума от мрачных новостей.
«В вихре событий, когда ты ничего не можешь изменить и от этого становится еще хуже, когда болит каждая клеточка тела за всех наших людей. Надо как-то не сойти с ума, чтобы дождаться проигрыша тех подонков в великой войне.
Поделитесь со мной, будьте добры, что вам помогает удерживать «крышу», что не поехал к **ням?» - пишет Ольга.
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Отметим, ранее она уже рассказывала, как тяжело переживает за коллег и близкий всякий раз после обстрелов оккупантов.
Также Ольга высказалась о последствиях обстрела в Днепре, а также поделилась своими личными замечаниями.
«14.01.2023, Днепр. В моей голове все равно не укладывается, почему до сих пор этот кусок планеты не признают тер**ри$том???
Нас признали 14-й армией в мире, а где еще те 11 (иран и уйло не считаем), дайте, продайте оружия, но скорее. Я понимаю, что все сложнее, чем я себе думаю…но не понимаю» - высказалась Мартыновская.
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