Українська ведуча Маша Єфросиніна відвідала місце авіакатастрофи у Броварах Київської області, де 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт із керівництвом МВС на борту. Трагедія у Броварах запам'яталася для українців, як ще один чорний день для країни, коли загинули мирні люди. Кадрами вона поділилася в Інстаграм.
Маша Єфросиніна звернулася до своїх підписників англійською та показала, як зараз виглядає місце падіння. Пошкоджено садок, вибито вікна. Вона наголосила, що таке пекло ми переживаємо щодня і причина тому — проклята війна, яку має зупинити світ.
"Ви бачите, як це все виглядає після вчорашньої трагедії. Я сподіваюся, ви розумієте, що це щоденне пекло, через яке проходить Україна. Щодня в Україні виглядає так. Сподіваюся, ви можете це зупинити колись" , - звернулася Маша Єфросиніна до своїх читачів за кордоном.
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Також ведуча показала розбите вікно дитячого садка.
"Весь ліміт трагедій та болі для однієї країни давно вичерпаний, але трагедії не закінчуються. Зараз росіяни забрали життя приблизно 500 дітей", - додала Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.