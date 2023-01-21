Нагадаємо, що 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Вертоліт впав на дитячий садок. Внаслідок авіатрощі загинули 18 людей, серед них – одна дитина.

Українська ведуча Маша Єфросиніна відвідала місце авіакатастрофи у Броварах Київської області, де 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт із керівництвом МВС на борту. Трагедія у Броварах запам'яталася для українців, як ще один чорний день для країни, коли загинули мирні люди. Кадрами вона поділилася в Інстаграм.

Маша Єфросиніна звернулася до своїх підписників англійською та показала, як зараз виглядає місце падіння. Пошкоджено садок, вибито вікна. Вона наголосила, що таке пекло ми переживаємо щодня і причина тому — проклята війна, яку має зупинити світ.

"Ви бачите, як це все виглядає після вчорашньої трагедії. Я сподіваюся, ви розумієте, що це щоденне пекло, через яке проходить Україна. Щодня в Україні виглядає так. Сподіваюся, ви можете це зупинити колись" , - звернулася Маша Єфросиніна до своїх читачів за кордоном.

Також ведуча показала розбите вікно дитячого садка.

"Весь ліміт трагедій та болі для однієї країни давно вичерпаний, але трагедії не закінчуються. Зараз росіяни забрали життя приблизно 500 дітей", - додала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

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