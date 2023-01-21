Напомним, что 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Вертолет упал на детский сад. В результате авиатрощи погибли 18 человек, среди них – один ребенок.

Украинская ведущая Маша Ефросинина посетила место авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где 18 января возле детского сада упал вертолет с руководством МВД на борту. Трагедия в Броварах запомнилась для украинцев как еще один черный день для страны, когда погибли мирные люди. Кадрами она поделилась в Инстаграм.

Маша Ефросинина обратилась к своим подписчикам на английском и показала, как сейчас выглядит место падения. Поврежден садик, выбиты окна. Она подчеркнула, что такой ад мы переживаем каждый день и причина тому — проклятая война, которую должен остановить мир.

"Вы видите, как это все выглядит после вчерашней трагедии. Я надеюсь, вы понимаете, что это ежедневный ад, через который проходит Украина. Каждый день в Украине выглядит так. Надеюсь, вы можете это остановить когда-то", — обратилась Маша Ефросинина к своим читателям за границей.

Также ведущая показала разбитое окно детского сада.

"Весь лимит трагедий и боли для одной страны давно исчерпан, но трагедии не заканчиваются. Сейчас россияне унесли жизни примерно 500 детей", – добавила Маша Ефросинина.

Напомним, что 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Вертолет упал на детский сад. В результате авиатрощи погибли 18 человек, среди них – один ребенок.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.