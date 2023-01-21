Украинская ведущая Маша Ефросинина посетила место авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где 18 января возле детского сада упал вертолет с руководством МВД на борту. Трагедия в Броварах запомнилась для украинцев как еще один черный день для страны, когда погибли мирные люди. Кадрами она поделилась в Инстаграм.
Маша Ефросинина обратилась к своим подписчикам на английском и показала, как сейчас выглядит место падения. Поврежден садик, выбиты окна. Она подчеркнула, что такой ад мы переживаем каждый день и причина тому — проклятая война, которую должен остановить мир.
"Вы видите, как это все выглядит после вчерашней трагедии. Я надеюсь, вы понимаете, что это ежедневный ад, через который проходит Украина. Каждый день в Украине выглядит так. Надеюсь, вы можете это остановить когда-то", — обратилась Маша Ефросинина к своим читателям за границей.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Опасный преступник орудует в Киевской области: полиция обнародовала фоторобот и приметы
В Днепре после трагедии задержали целую банду: кем они оказались
Взрыв прогремел в центре Киева, появились фото и подробности: "Сгорели дотла"
Кароль опубликовала тяжелый кадр с Денисом Монастырским, осталось на память: "Невозможно поверить"
Также ведущая показала разбитое окно детского сада.
"Весь лимит трагедий и боли для одной страны давно исчерпан, но трагедии не заканчиваются. Сейчас россияне унесли жизни примерно 500 детей", – добавила Маша Ефросинина.
Напомним, что 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Вертолет упал на детский сад. В результате авиатрощи погибли 18 человек, среди них – один ребенок.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.