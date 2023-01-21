Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка була учасницею шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. На проекті дівчині вдалося перемогти, після чого пара зустрічалася тривалий час, але все змінилося після повномасштабного вторгнення. Ганна зізналася, що більше не разом із Михайлом, при цьому через деякий час знову з'явилася поряд із екс-обраном, коли святкували його день народження.

А недавно Богдан зізналася, що набрала 6 кг після свят. А на новому відео Анна показала, як тренується у спортзалі, поділившись відповідними кадрами у своєму сторісі Інстаграм.

А до того Богдан показала, як удома розважалася з котом. Зірка стояла перед дзеркалом і показувала улюбленця, який сидів на її шиї. Це кіт Михайла і через це постійно ходять чутки, чи не помирилася пара.

"Давно Бубліка не було у мене в сторіс. Так люблю її", - написала Ганна в сторіс Інстаграм.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан зізналася, скільки набрала за свята

А ще Politeka повідомляла, що Богдан із "Холостяка" влаштувала королівський відпочинок закордоном, вразивши українців.

Також Politeka писала, що Богдан із "Холостяка" показала, як їй живеться після розставання із Заливаком



