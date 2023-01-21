Великі та маленькі порційні кекси – один із найпопулярніших десертів у багатьох країнах світу. Український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах корисні кекси з гарбузом. Вони ідеально підійдуть для сніданку чи полуденку.

Як зазначив Євген Клопотенко, щоб зробити страву кориснішою, можна використовувати цільнозернове борошно, а цукор замінити на мед чи кленовий сироп. У будь-якому випадку мафіни вийдуть яскравими, апетитними та вітамінними. А запах гарбуза, який не подобається багатьом, сховається за цитрусовим та ванільним ароматами.

Складові:

  • 300 г гарбуза
  • 2 яйця
  • 120 г борошна
  • 150 г вершкового масла
  • 4 ст. ложки цукру
  • 1 ст. ложка цукрової пудри
  • 10 г ванільного цукру
  • 10 г розпушувача
  • 1 ч. ложка олії
  • 0,5 лимона
  • сіль за смаком

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Приготування:

  1. М'якуш гарбуза натріть на середній тертці, відіжміть і злийте рідину.
  2. З лимона зніміть цедру і вичавлюйте сік.
  3. Розітріть масло з цукром, потім вбийте яйця, додайте лимонний сік, цедру, гарбуз і добре перемішайте.
  4. У просіяне борошно додай розпушувач, ванільний цукор та сіль.
  5. З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти та замісіть не дуже густе тісто.
  6. Наповніть тістом змащені маслом силіконові форми приблизно на 2/3 від об'єму.
  7. Гарбузові кекси відправляйте у розігріту до 180 ° С духовку і випікайте приблизно півгодини.
  8. Готові мафіни трохи остудити і зверху посипати цукровою пудрою.

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