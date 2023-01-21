Великі та маленькі порційні кекси – один із найпопулярніших десертів у багатьох країнах світу. Український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах корисні кекси з гарбузом. Вони ідеально підійдуть для сніданку чи полуденку.
Як зазначив Євген Клопотенко, щоб зробити страву кориснішою, можна використовувати цільнозернове борошно, а цукор замінити на мед чи кленовий сироп. У будь-якому випадку мафіни вийдуть яскравими, апетитними та вітамінними. А запах гарбуза, який не подобається багатьом, сховається за цитрусовим та ванільним ароматами.
Складові:
- 300 г гарбуза
- 2 яйця
- 120 г борошна
- 150 г вершкового масла
- 4 ст. ложки цукру
- 1 ст. ложка цукрової пудри
- 10 г ванільного цукру
- 10 г розпушувача
- 1 ч. ложка олії
- 0,5 лимона
- сіль за смаком
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Приготування:
- М'якуш гарбуза натріть на середній тертці, відіжміть і злийте рідину.
- З лимона зніміть цедру і вичавлюйте сік.
- Розітріть масло з цукром, потім вбийте яйця, додайте лимонний сік, цедру, гарбуз і добре перемішайте.
- У просіяне борошно додай розпушувач, ванільний цукор та сіль.
- З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти та замісіть не дуже густе тісто.
- Наповніть тістом змащені маслом силіконові форми приблизно на 2/3 від об'єму.
- Гарбузові кекси відправляйте у розігріту до 180 ° С духовку і випікайте приблизно півгодини.
- Готові мафіни трохи остудити і зверху посипати цукровою пудрою.
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