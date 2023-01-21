Як зазначив Євген Клопотенко, щоб зробити страву кориснішою, можна використовувати цільнозернове борошно, а цукор замінити на мед чи кленовий сироп.

Великі та маленькі порційні кекси – один із найпопулярніших десертів у багатьох країнах світу. Український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах корисні кекси з гарбузом. Вони ідеально підійдуть для сніданку чи полуденку.

Як зазначив Євген Клопотенко, щоб зробити страву кориснішою, можна використовувати цільнозернове борошно, а цукор замінити на мед чи кленовий сироп. У будь-якому випадку мафіни вийдуть яскравими, апетитними та вітамінними. А запах гарбуза, який не подобається багатьом, сховається за цитрусовим та ванільним ароматами.

Складові:

300 г гарбуза

2 яйця

120 г борошна

150 г вершкового масла

4 ст. ложки цукру

1 ст. ложка цукрової пудри

10 г ванільного цукру

10 г розпушувача

1 ч. ложка олії

0,5 лимона

сіль за смаком

Приготування:

М'якуш гарбуза натріть на середній тертці, відіжміть і злийте рідину. З лимона зніміть цедру і вичавлюйте сік. Розітріть масло з цукром, потім вбийте яйця, додайте лимонний сік, цедру, гарбуз і добре перемішайте. У просіяне борошно додай розпушувач, ванільний цукор та сіль. З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти та замісіть не дуже густе тісто. Наповніть тістом змащені маслом силіконові форми приблизно на 2/3 від об'єму. Гарбузові кекси відправляйте у розігріту до 180 ° С духовку і випікайте приблизно півгодини. Готові мафіни трохи остудити і зверху посипати цукровою пудрою.

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