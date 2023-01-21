Как отметил Евгений Клопотенко, чтобы сделать блюдо более полезным, можно использовать цельнозерновую муку, а сахар заменить на мед или кленовый сироп.

Большие и маленькие порционные кексы — один из самых популярных десертов во многих странах мира. Украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить в домашних условиях полезные кексы с тыквой. Они идеально подойдут для завтрака или полдника.

Как отметил Евгений Клопотенко, чтобы сделать блюдо более полезным, можно использовать цельнозерновую муку, а сахар заменить на мед или кленовый сироп. В любом случае маффины получатся яркими, аппетитными и витаминными. А запах тыквы, который не нравится многим, скроется за цитрусовым и ванильным ароматами.

Ингредиенты:

300 г тыквы

2 яйца

120 г муки

150 г сливочного масла

4 ст. ложки сахара

1 ст. ложка сахарной пудры

10 г ванильного сахара

10 г разрыхлителя

1 ч. ложка растительного масла

0,5 лимона

соль по вкусу

Приготовление:

Мякоть тыквы натри на средней терке, отожми и слей жидкость. С лимона сними цедру и выжми сок. Разотри масло с сахаром, затем вбей яйца, добавь лимонный сок, цедру, тыкву и хорошенько перемешай. В просеянную муку добавь разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Соедини сухие и жидкие ингредиенты и замеси не очень густое тесто. Наполни тестом смазанные маслом силиконовые формочки примерно на 2/3 от объема. Тыквенные кексы отправляй в разогретую до 180°С духовку и выпекай примерно полчаса. Готовые маффины немного остуди и сверху посыпь сахарной пудрой.

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