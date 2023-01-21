Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Єфросиніна похвалилася ніжним чином у сукні з вирізом, поділившись новим постом у своєму блозі.
"Чорно-біле", - написала Маша у своїй публікації смайликами.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Красуня, розумниця! Наше натхнення і наша сила! Дякую, що Ви є";
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"Красуня! Здоров'я тобі, щастя та перемоги нашій Україні!";
"Стильно, круто, молодо, притягательно".
До цього Маша поділилася фото, де позувала Оля Полякова.
"Ну дуже багато мчить по мережі твоїх прекрасних фото зараз. Адже у тебе день народження, і всі знають, як завжди ти хочеш виглядати на всі сто! Мало того, тобі це круто вдається!)", - Написала Маша, вітаючи подругу.
Нагадаємо, Єфросиніна обурилася цензурою, через яку не може публічно висловитися.
Також Politeka писала, що втомлена Єфросиніна показала, як на ній позначаються сильні переживання.
А ще Politeka повідомляла, що Потап показав останнє відео, яке зняв відомий режисер, який загинув під Бахмутом.