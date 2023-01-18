Известная украинская ведущая, которая недавно представила ролик с «инструкцией», как необычно ругаться на украинском языке, показала в Инстаграм свою усталось. Ефросинина таким образом решила пожаловаться, как она устает.
Артистка появилась в ролике в простом домашнем образе и без макияжа, отмечая, как переживает за родные города. После обстрелов оккупантов многие переживают ра своих близких.
«Маша соберись, ты нужна Украине. Всем нам нужно. Крайне больно….. Обнимаю крепко😢❤️🇺🇦🙏 Все будет Украина; Маша, а где ваша сестра? Снова в раше?
Не в тему, но блин… У вас есть сестра? Я думала вы единственный ребенок в семье 😂; Самая темная ночь перед рассветом;
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Почему ваша сестра навещает раисю?; Крутой видос!)🔥; Худенькая такая); Маша, а почему Ваша родная сестра поддерживает рашу?».
Ранее Ефросинина показала, как ругаться на украинском языке.
«Расширяю языковой запас необходимых эпитетов для… узких» - написала Ефросинина.
Впрочем, многих смутили варианты, которые были предложены в ролике с различными ругательствами:
«Когда Мета продолжает выносить предупреждения за вражескую лексику в адрес врага… И ты ищешь слова, чтобы обойти настройки и бункерная ботоксная за*упа не прекращала икать».
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.