Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ефросинина похвасталась нежным образом в платье с вырезом, поделившись новым постом в своем блоге.
"Черно-белое", - написала Маша в своей публикации смайликами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красавица, умница! Наше вдохновение и наша сила! Благодарю, что Вы есть";
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Не стыдно?": забавное видео рассорило украинцев, сидящих без света
"Чуда не произошло": маму-красавицу троих детей обнаружили среди жертв в Броварах
В Днепре после трагедии задержали целую банду: кем они оказались
Монастырский перед авиакатастрофой успел отправить смс: "Я могу сказать..."
"Красотка! Здоровья тебе, счастья и победы нашей Украине!";
"Стильно, круто, молодо, притягательно".
До этого Маша поделилась фото, где позировала Оля Полякова.
"Ну очень много несется по сети твоих прекрасных фото сейчас. У тебя ведь день рождения, и все знают, как всегда ты хочешь выглядеть на все сто! Мало того, тебе это круто удается!)", - написала Маша, поздравляя подругу.
Напомним, Ефросинина возмутилась цензурой, из-за которой не может публично высказаться
Также Politeka писала, что уставшая Ефросинина показала, как на ней сказываются сильные переживания
А еще Politeka сообщала, что Потап показал последнее видео, которое снял известный режиссер, погибший под Бахмутом