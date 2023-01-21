Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ефросинина похвасталась нежным образом в платье с вырезом, поделившись новым постом в своем блоге.

"Черно-белое", - написала Маша в своей публикации смайликами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавица, умница! Наше вдохновение и наша сила! Благодарю, что Вы есть";

"Красотка! Здоровья тебе, счастья и победы нашей Украине!";

"Стильно, круто, молодо, притягательно".

До этого Маша поделилась фото, где позировала Оля Полякова.

"Ну очень много несется по сети твоих прекрасных фото сейчас. У тебя ведь день рождения, и все знают, как всегда ты хочешь выглядеть на все сто! Мало того, тебе это круто удается!)", - написала Маша, поздравляя подругу.

Напомним, Ефросинина возмутилась цензурой, из-за которой не может публично высказаться

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