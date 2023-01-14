Ведущая показала довольно неожиданное для украинок видео с ругательствами.

Известная украинская ведущая представила ролик с «инструкцией», как необычно ругаться на украинском языке, чтобы за это не забанили в сети.

«Расширяю языковой запас необходимых эпитетов для… узких» - написала Ефросинина.

Впрочем, многих смутили варианты, которые были предложены в ролике с различными ругательствами:

«Когда Мета продолжает выносить предупреждения за вражескую лексику в адрес врага… И ты ищешь слова, чтобы обойти настройки и бункерная ботоксная за*упа не прекращала икать».

В сети оценили по-своему:

«Власть-волшебная, даже с матом😂; Кстати, есть Словарь ненормативной лексики украинского языка автор- Леся Ставицкая, очень рекомендую хотя бы для настроения)

Бздюха, подлец и гадость такая – мой топчик 😂; 😂 а еще говорят чтоб ты влез и не поднялся😂; Мерзость такая, мое любимое уже много лет) а дристуны это круть🤣

В закладки! 😂; По не много сходим с ума; Какая-то глупая, бессодержательная; Это ужас! 😢; Пополнил свой словарный запас!)🤓🔥; Не естественно как-то. нужно искать».

Мы писали, Ефросинина часто подвергается хейту из-за чрезмерной худобы, однако так было не всегда. В свежем выпуске YouTube-проекта "Взрослые девочки" знаменитость вспомнила, как 20-25 лет назад была жертвой психологического унижения.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

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