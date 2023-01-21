Слава Дьомін додав, що ображається на Влада Яму, бо той не відповідає на його повідомлення. Хоча сам Слава хотів поговорити та все з'ясувати.

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що його у соціальних мережах заблокував танцівник Влад Яма, якого нещодавно розкритикували за фото. Він поділився, що це для нього було "несподіваним". До немилості потрапив і його 12-річний син. Деталями він поділився у своїй програмі "Слава ПРО" .

Слава Дьомін розповів, що спілкувався з Владом Ямою влітку, коли брав у нього інтерв'ю. Після цієї розмови танцівника розкритикували через те, що він залишається у США.

"Востаннє ми з ним спілкувалися ще влітку і нічого не віщувало лиха. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, за що впав у немилість у Влада, бо його дружина Ліля мене не заблокувала. Можливо, це все через останнє наше інтерв'ю, де Влад сказав, що зараз у США”, – поділився Слава Дьомін.

Він додав, що ображається на Влада Яму, оскільки той не відповідає на його повідомлення. Хоча сам Слава хотів поговорити та все з'ясувати.

"Я написав Ямі особисто, але відповіді не отримав. Владе, я не розумію, чому ти мене заблокував, але дійсно образа велика, тому що заблокований не тільки я, а й мій 12-річний син", - додав ведучий.



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