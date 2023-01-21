Слава Демин добавил, что обижается на Влада Яму, так как тот не отвечает на его сообщения. Хотя сам Слава хотел поговорить и все выяснить.

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что его в социальных сетях заблокировал танцовщик Влад Яма, которого недавно раскритиковали за фото. Он поделился, что это для него было "неожиданным". В немилость попал и его 12-летний сын. Деталями он поделился в своей программе "Слава ПРО".

Слава Демин рассказал, что общался с Владом Ямой летом, когда брал у него интервью. После этого разговора танцовщика раскритиковали из-за того, что он остается в США.

"В последний раз мы с ним общались еще летом и ничего не предвещало беды. Честно говоря, я так и не понял, за что упал в немилость у Влада, потому что его жена Лиля меня не заблокировала. Возможно, это все из-за последнего нашего интервью, где Влад сказал, что сейчас в США", – поделился Слава Демин.

Он добавил, что обижается на Влада Яму, так как тот не отвечает на его сообщения. Хотя сам Слава хотел поговорить и все выяснить.

"Я написал Яме лично, но ответа не получил. Влад, я не понимаю, почему ты меня заблокировал, но действительно обида велика, потому что заблокирован не только я, но и мой 12-летний сын", - добавил ведущий.



Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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