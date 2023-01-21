На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, в якому зачитав текст, на який його наштовхнули трагедії в Дніпрі та Броварах.
"За останній час стільки трапилось страшного і нестерпно жахливого, що я навіть нічого не постив Дніпро….Бровари….діти….але психіка творча захищається по особливому і підсвідомість видає сама те, що ми хочемо більш за все - Перемоги і Миру …. Мені вислав свій новий свіжій інструментал талановитий HORIZON і лірика сама написалась, я її не правив, не вчитував, не допрацьовував, як є … для Вас, сподіваюсь, ви посміхнетесь хоч на секунду і згадаєте, заради чого це все з нами…", — наголосив Потап.
Репер також поділився тескстовою версією нової пісні.
"Надобраніч, Україна,
Хай тобі присняться небеса і золотії ниви
Запахи дощу у серпні, бджоли у Карпатах,
Хай тобі насниться стара батьківська хата
Мамина сльоза, Київ у травні, конопляний дим плавний
Рейс із Борисполя ранній,
Вагон останній у депо, а де По? А ось По ?
Я тут з Вами старий добрий По !
Спи собі сама, моя маленька
Хай бачить 3й сон у Дніпрі Сом, а над ним лелеки
Не забудуть рознести по хатах немовлят
Поки всі щасливі Поки всі ще сплять
Поки посміхаються, як дітлахи у сні,
На добраніч, Україна, віддавай себе весні
Хай закривають очі тисячі квартир
На добраніч, Україна, хай нам буде Мир!", — пише Олексій Потапенко.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Небезпечний злочинець орудує на Київщині: поліція оприлюднила фоторобот та прикмети
Обидва куполи церкви впали: під Києвом горить храм ПЦУ, кадри з місця
Монастирський перед авіакатастрофою встиг відправити смс: "Я можу сказати..."
"Впізнав дитину по сережках": рідні розповіли про стан Олександра, який втратив доньку та дружину у Броварах
Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.
Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.
Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.