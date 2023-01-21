На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, в якому зачитав текст, на який його наштовхнули трагедії в Дніпрі та Броварах.

"За останній час стільки трапилось страшного і нестерпно жахливого, що я навіть нічого не постив Дніпро….Бровари….діти….але психіка творча захищається по особливому і підсвідомість видає сама те, що ми хочемо більш за все - Перемоги і Миру …. Мені вислав свій новий свіжій інструментал талановитий HORIZON і лірика сама написалась, я її не правив, не вчитував, не допрацьовував, як є … для Вас, сподіваюсь, ви посміхнетесь хоч на секунду і згадаєте, заради чого це все з нами…", — наголосив Потап.

Репер також поділився тескстовою версією нової пісні.

"Надобраніч, Україна,

Хай тобі присняться небеса і золотії ниви

Запахи дощу у серпні, бджоли у Карпатах,

Хай тобі насниться стара батьківська хата

Мамина сльоза, Київ у травні, конопляний дим плавний

Рейс із Борисполя ранній,

Вагон останній у депо, а де По? А ось По ?

Я тут з Вами старий добрий По !

Спи собі сама, моя маленька

Хай бачить 3й сон у Дніпрі Сом, а над ним лелеки

Не забудуть рознести по хатах немовлят

Поки всі щасливі Поки всі ще сплять

Поки посміхаються, як дітлахи у сні,

На добраніч, Україна, віддавай себе весні

Хай закривають очі тисячі квартир

На добраніч, Україна, хай нам буде Мир!", — пише Олексій Потапенко.

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.