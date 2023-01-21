Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, а недавно прямо на концерте упала в оркестровую яму и поломала ребро, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными снимками и рассказала о победе в престижном европейском образе.

Как видно, на новых снимках Яна запечатлена в интересной локации и видимо, держит в руках свою награду. Перед камерой певица пояивлась в стильном черном костюме с белой рубашкой и черным галстуком, на котором написано: "Мрія". При этом волосы девушки собраны в необычную прическу, которая как будто полностью меняет ее внешность, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Jerry Heil рассказала о победе на престижном европейском конкурсе: "Я почти отчаялась, просидев до конца награды, и уже придумывала другую речь – что я скажу команде, чтобы они не расстраивались. И тут вытаскивают мое имя, кто-то начинает кричать, я будто слышу, что объявляют меня, но проверяю – смотрю на экран. И наконец осознаю: девочка, ты в Гронингене, твоя песня на УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ номинирована в самом престижном конкурсе, организованном культурным департаментом Евросоюза, твои слушатели так мощны, что привели тебя к победе в конкурсе, где несколько лет назад победила Дуа Липа, которая вдохновляет тебя".

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